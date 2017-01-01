Vota!

Bardiani CSF 7 Saber: la formazione per il Giro di Sardegna

Il Giro di Sardegna inaugura ufficialmente il calendario italiano su strada. Dal 25 febbraio al 1° marzo il gruppo affronterà cinque tappe da Castelsardo a Olbia, lungo un percorso vario e impegnativo che attraverserà l’intera isola. La Bardiani-CSF 7 Saber sarà al via con una formazione costruita per coprire ogni tipologia di frazione. Per le […]...

