Bike and Fun: trionfo di Gardani nel Trofeo Veneto M4

Ultimo appuntamento della Veneto Cup alla Montel Bike di Volpago del Montello e grande soddisfazione per Antonio Gardani, che conquista matematicamente il Trofeo Veneto nella categoria M4. Una gara vera, interamente immersa nei boschi e lungo le caratteristiche “prese” del Montello, su un anello di circa 23 km e 700 metri di dislivello, da affrontare due volte nella prova principale. Il ciclista […]...

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