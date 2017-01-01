Vota!

Coppa, fase nazionale: Due G ko con rimpianti in Toscana

Chi prevedeva una partita dal risultato nettamente a favore dei locali è rimasto deluso. La Due G mostra il vestito delle grandi occasioni ed esce sconfitta dal campo di Prato per 2-1 al termine di un match equilibratissimo, dove il San Giovanni, dominatore della C1 toscana, ha dovuto faticare non poco per superare gli emiliani. […]...

Fonte originale: : SportParma HOME - Ieri

 