Coppa nazionale: Due G, termina la favola. Cerreto vince anche a Parma

La Due G termina il proprio percorso in Coppa Nazionale e lo fa al cospetto di un grande Cerreto d’Esi che rispetta il pronostico e passa anche al ritorno per 2-4, dopo il 3-2 nelle Marche. La squadra ospite, piena di professionisti e di giocatori di categoria superiore, regola un Parma mai domo che fino […]...

leggi tutto...