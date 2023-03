Donne che hanno rivoluzionato la scienza nella Medicina: Montalcini, Wright e Blackwell

Donne che hanno rivoluzionato la scienza, è il titolo di questa rubrica dedicata a personaggi femminili che si sono adoperate nelle materie scientifiche, rivoluzionandone la storia. Prenderemo in esame donne scienziate del passato e del presente che, a modo loro e nel loro periodo, hanno segnato punti di svolta fondamentali nella storia delle scienze. Medicina, fisica, matematica e molte altre saranno le categorie prese in esame in questi articoli in cui si possono trovare nomi di scienziate che quasi sempre non hanno ricevuto un degno riconoscimento. Le cause sono svariate,...

