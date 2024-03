Sabato 6 e domenica 7 Aprile, a Rocca San Casciano, capoluogo della Romagna-Toscana, si svolgerà la tradizionale Festa del Falò, manifestazione conosciuta in tutta Italia che getta le sue radici nella notte dei tempi.Con l’accensione di giganteschi falò in competizione fra i due Rioni, circondati da un suggestivo spettacolo pirotecnico, ci si ritroverà immersi in un’atmosfera davvero magica.La SfidaLungo le sponde del fiume Montone, in mezzo alle tifoserie agguerrite dei due rioni il Borgo e il Mercato, bruceranno i maestosi pagliai di ginestre o meglio di “spini” come vengono chiamati ancora oggi...

leggi tutto...

Fonte originale: : Regione Emilia-Romagna Turismo - Oggi