I precedenti contro Sarri e la sfida con l’allievo Cuesta
L’allievo contro il maestro. Cuesta contro Sarri. Parma-Lazio sarà anche questo, una gara fatta di tanti duelli, sia dentro il rettangolo verde di gioco che sulle panchine. Il tecnico crociato ritroverà l’allenatore biancoceleste dopo averlo conosciuto da vicino. Correva l’anno 2019, quando, dopo l’esperienza nel settore giovanile dell’Atletico Madrid, Carlos Cuesta approdava alla Juventus con […]...
Share |
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
- In Settimana
- IL DISTINTO, di Riccardo Schiroli / LA DIFFERENZA TRA CUESTA E FABREGAS StadioTardini.it (3 giorno/i fa) - (Riccardo Schiroli) – Senti, Cuesta. Mi sembra a questo punto ovvio che voi spagnoli non la pensiate tutti come Fabregas...