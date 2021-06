In bicicletta per non cadere bisogna pedalare. L’equilibrio è una virtù e anche una necessità. E pedalata dopo pedalata si può scoprire, in modo lento, graduale e godibile, quanto di bello, stimolante e rigenerante offre la provincia di Parma. Oltre alle eccellenze artistiche, culturali e storiche, il territorio parmense è famoso in tutto il mondo […]



L'articolo Musei del Cibo in bicicletta: presentati i percorsi cicloturistici sembra essere il primo su ilParmense.net....

leggi tutto...