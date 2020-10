Parma decimato tra Covid e infortuni ma con l’Udinese si gioca regolarmente

Diversi giocatori del Parma Calcio sono indisponibili per la partita di oggi contro l’Udinese in programma allo Stadio Friuli alle 18:00. Oltre ai sei casi di Covid confermati dalla società ducale ci si mettono acciacchi e infortuni muscolari. All’appello mancheranno Osorio, Valenti, Brunetta, Mihaila, Inglese, Cornelius, Busi e Sprocati. Dopo il via libera dell’Ausl il […]



