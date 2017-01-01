Qui Pinzolo | Parma, verso nuove frontiere della parata

PINZOLO (TN) – I portieri, si sa, costituiscono loro stessi un piccolo mondo all’interno di quella galassia che è una squadra di calcio. Sia chiaro: un microcosmo piacevole e voluto, ma non per tutti, adatto solo a quella strana specie che raduna i numeri uno. Quelli del Parma non fanno eccezione e l’allenamento odierno gli […]...

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