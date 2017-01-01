Qui Pinzolo | Parma, verso nuove frontiere della parata
PINZOLO (TN) – I portieri, si sa, costituiscono loro stessi un piccolo mondo all’interno di quella galassia che è una squadra di calcio. Sia chiaro: un microcosmo piacevole e voluto, ma non per tutti, adatto solo a quella strana specie che raduna i numeri uno. Quelli del Parma non fanno eccezione e l’allenamento odierno gli […]...
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Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
- Oggi
- Qui Pinzolo | Il video commento del primo allenamento, tra tecnica e tattica SportParma HOME (Oggi) - PINZOLO (TN) – Il video commento dal ritiro di Pinzolo (TN) dove stamane, alle ore 11.30, il Parma ha svolto la prima seduta di allenamento. All’indomani del triangolare dello stadio...
- Ieri
- Qui Pinzolo | Staffetta tra Torino e Parma al centro sportivo “Pineta” SportParma HOME (Ieri) - Appena tre ore separano Pinzolo da Parma, meno tempo ancora dista, invece, il Parma che ha fatto tappa intermedia a Trento. I gialloblù, come antipasto del ritiro estivo, scendono in...
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