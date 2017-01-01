Vota!

Ragusa amara per la Fulgor Fidenza: Piazza Armerina vince 84-78

La Fulgor Fidenza incappa in un’altra sconfitta. Stavolta la lunga trasferta in Sicilia non porta i 2 punti così come era avvenuto ad Agrigento: a Ragusa vince Piazza Armerina. Tanti rimpianti per i gialloblù, avanti nei primi due quarti giocati su ritmi elevatissimi. Gara equilibrata nella prima parte di gioco, con la Fulgor che gioca […]...

