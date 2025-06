L’International Rally Cup è pronto a dare il benvenuto al Rally San Martino di Castrozza, un evento che di certo non ha bisogno di presentazioni e che avrà il compito di indossare i panni dello spartiacque in una delle serie più ambite in Italia. L’appuntamento trentino sarà l’ultimo a coefficiente 1, prima di iniziare un […]...

leggi tutto...