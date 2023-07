Conclusa la trasferta in Ungheria, al Grand Prix Gemenc, con il nono posto di Thomas Pesenti in classifica generale, per il Team Beltrami TSA-Tre Colli è il momento di tornare a gareggiare in Italia: martedì (25 luglio) la formazione biancogiallorossa del team manager Stefano Chiari sarà infatti impegnata in Toscana, a Levane di Montevarchi (in […]...

leggi tutto...