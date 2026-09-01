Zebre Business Tour, l’ambasciatore Faganello: «Sport strumento diplomatico»

«Lo sport è un valore straordinario e un efficace strumento di diplomazia, capace di favorire la crescita economica, valorizzare il Made in Italy e promuovere il dialogo. C’è un grande insegnamento che il campo ci trasmette e che vale anche per l’economia e le relazioni internazionali: nessun successo si ottiene da soli, si vince solo […]...

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