Il Team Beltrami pedala tra i “pro” al Giro della Sardegna
Sarà il Giro della Sardegna la prima gara stagionale tra i professionisti per il Team Beltrami TSA–Tre Colli, al via da domani, 25 febbraio, al 1° marzo in una corsa che apre la Coppa Italia delle Regioni 2026. Cinque tappe, da Castelsardo a Olbia, con 23 squadre e corridori di 26 nazioni, in un contesto […]...
