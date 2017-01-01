Vota!

Serie A Élite: testacoda a Colorno, l'HBS ospita il Petrarca secondo

Si giocano domani i posticipi dell’undicesima giornata del Campionato di Serie A Élite Maschile. Il Colorno riceve la visita del Petrarca, mentre le Fiamme Oro ospitano i Lyons per continuare a rimanere agganciate alla zona play off. Il Rugby Rovigo Delta se la vedrà invece con il Mogliano Veneto per consolidare la propria posizione in […]...

