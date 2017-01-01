Serie A Élite: testacoda a Colorno, l’HBS ospita il Petrarca secondo
Si giocano domani i posticipi dell’undicesima giornata del Campionato di Serie A Élite Maschile. Il Colorno riceve la visita del Petrarca, mentre le Fiamme Oro ospitano i Lyons per continuare a rimanere agganciate alla zona play off. Il Rugby Rovigo Delta se la vedrà invece con il Mogliano Veneto per consolidare la propria posizione in […]...
Share |
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
- Novità nell'ultima ora
- Serie A Élite femminile: Colorno in Campania, 3° posto da blindare SportParma HOME (Oggi) - Le quattro gare dell’undicesimo turno della Serie A Élite Femminile sono tutte in programma domenica 15 febbraio. A quattro turni dal termine della regular season, e archiviati i recuperi delle...