Team Beltrami subito sul podio, Basso secondo al Mugello
Team Beltrami TSA-Tre Colli a pochi millimetri dalla vittoria nella gara del debutto stagionale: secondo posto per Davide Basso nel Trofeo Campioni Mugellani, gara Nazionale per Elite e Under 23 che è andata in scena in Toscana, sulle strade del celebre circuito del Mugello (131 km in tutto). Vittoria di Davide Boscaro (Sc Padovani), che […]...
Share |
Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
- In Settimana
- Il Team Beltrami debutta nel weekend fra Lombardia e Toscana SportParma HOME (2 giorno/i fa) - Prende il via nel weekend la stagione 2026 del Team Beltrami TSA–Tre Colli, atteso al debutto con tre gare in due giorni. Sabato doppio impegno: in provincia di Brescia la...