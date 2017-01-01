Vota!

Team Beltrami subito sul podio, Basso secondo al Mugello

Team Beltrami TSA-Tre Colli a pochi millimetri dalla vittoria nella gara del debutto stagionale: secondo posto per Davide Basso nel Trofeo Campioni Mugellani, gara Nazionale per Elite e Under 23 che è andata in scena in Toscana, sulle strade del celebre circuito del Mugello (131 km in tutto). Vittoria di Davide Boscaro (Sc Padovani), che […]...

