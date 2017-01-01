Zebre Parma sconfitte 54-19 a Durban nell’ultima di URC
Le Zebre Parma chiudono la stagione dello United Rugby Championship con una sconfitta per 54-19 sul campo degli Hollywoodbets Sharks all’Hollywoodbets Kings Park Stadium di Durban, nell’ultimo impegno stagionale dei gialloblù. La sfida vedeva tra i padroni di casa anche Siya Kolisi, capitano degli Springboks e due volte campione del mondo con il Sudafrica, premiato […]...
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Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi
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