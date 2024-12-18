Vota!

Cuesta: «Nessun timore, solo rispetto per la Lazio. Sarri, un vincente»

Alla vigilia della partita contro la Lazio (domani alle 18:00), ultima casalinga di questo 2025, mister Carlos Cuesta presenta il match e risponde alle domande dei giornalisti presenti, prima di congedarsi con informali auguri per le festività. Districatosi tra le numerose domande dei numerosi presenti, il 30enne tecnico spagnolo non si è fatto distrarre nemmeno […]...

Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi

 