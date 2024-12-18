Domani c’è la Lazio, Cuesta: “Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi”
Le dichiarazioni dell’allenatore del Parma Calcio Carlos Cuesta, durante la conferenza di presentazione della quindicesima...
L'articolo Domani c’è la Lazio, Cuesta: “Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi” sembra essere il primo su ....
- Cuesta: «Nessun timore, solo rispetto per la Lazio. Sarri, un vincente» SportParma HOME (Oggi) - Alla vigilia della partita contro la Lazio (domani alle 18:00), ultima casalinga di questo 2025, mister Carlos Cuesta presenta il match e risponde alle domande dei giornalisti presenti, prima di...
- CUESTA: “SARRI UN VINCENTE. ORISTANIO? FACCIO CIÒ CHE È GIUSTO PER LA SQUADRA” (VIDEO) StadioTardini.it (Oggi) - (Vincenzo Bellino) – Il Parma ospita la Lazio nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Dopo il successo...
- I precedenti contro Sarri e la sfida con l’allievo Cuesta SportParma HOME (Oggi) - L’allievo contro il maestro. Cuesta contro Sarri. Parma-Lazio sarà anche questo, una gara fatta di tanti duelli, sia dentro il rettangolo verde di gioco che sulle panchine. Il tecnico crociato...
- Statistiche Parma-Lazio: crociati a caccia del bis che manca dal 2020 SportParma HOME (Ieri) - A due giorni dalla sfida del Tardini entriamo nel clima partita di Parma-Lazio con le consuete statistiche dell’agenzia Opta che fotografa l’andamento passato e presente delle due squadre. La squadra...
- IL DISTINTO, di Riccardo Schiroli / LA DIFFERENZA TRA CUESTA E FABREGAS StadioTardini.it (3 giorno/i fa) - (Riccardo Schiroli) – Senti, Cuesta. Mi sembra a questo punto ovvio che voi spagnoli non la pensiate tutti come Fabregas...