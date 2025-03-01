LA CENA MULTIETNICA PER IL 112° COMPLEANNO DEL PARMA. CHERUBINI: “LA FERITA CON LA LAZIO CI RENDERA’ PIU’ FORTI”
(www.parmacalcio1913.com) – Un Pianeta. Un Club. Un Amore. Incondizionato, senza barriere né confini. Alle Fiere di Parma (Padiglione O1), questa...
Share |
Fonte originale: : StadioTardini.it - Oggi
- Oggi
- Dal 16 dicembre 1913… Buon Compleanno Parma Calcio | VIDEO IlParmense.net (Oggi) - Un assaggio delle celebrazioni si è svolto sabato scorso prima di Parma-Lazio, con il corteo...L'articolo Dal 16 dicembre 1913… Buon Compleanno Parma Calcio | VIDEO sembra essere il primo su...
- In Settimana
- Parma, regalo alla Lazio sotto l’albero: perde in 11 contro 9 al Tardini IlParmense.net (3 giorno/i fa) - Un regalo alla Lazio a tre giorni dal compleanno del Parma Calcio. Un Natale indigesto...L'articolo Parma, regalo alla Lazio sotto l’albero: perde in 11 contro 9 al Tardini sembra essere...
Gli Eventi a Parma: VISITPARMA.COM - Segnala il tuo evento o il tuo locale