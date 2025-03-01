Vota!

LA CENA MULTIETNICA PER IL 112° COMPLEANNO DEL PARMA. CHERUBINI: “LA FERITA CON LA LAZIO CI RENDERA’ PIU’ FORTI”

(www.parmacalcio1913.com) – Un Pianeta. Un Club. Un Amore. Incondizionato, senza barriere né confini. Alle Fiere di Parma (Padiglione O1), questa...

leggi tutto...

Share |

Fonte originale: : StadioTardini.it - Oggi

 