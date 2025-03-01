Vota!

Parma: la maxi maglia crociata “veste” piazza Garibaldi

Una gigantesca riproduzione della maglia crociata del Parma esposta per un giorno, quello del 112° compleanno (clicca qui), sulla facciata di un antico palazzo in Piazza Garibaldi. In questo modo decisamente originale i tifosi, già artefici di una «passeggiata comunitaria» prima della sfida con la Lazio (clicca qui), hanno voluto omaggiare l’amato Parma Calcio nel […]...

